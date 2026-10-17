ثبت ۲ هزار و ۶۰۴ واقعه ولادت و یک‌هزار و ۷۶ واقعه ازدواج در آبادان از ابتدای جنگ تاکنون، روایتی از تداوم زندگی و امید به آینده در روزهای دشوار جنگ است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان،در روزهایی که جنگ، نگرانی و نااطمینانی را به زندگی مردم تحمیل کرده است، تولد نوزادان و آغاز زندگی مشترک زوج‌های جوان، جلوه‌ای از تداوم زندگی در آبادان را به تصویر می‌کشد.

در بخش‌های زایمان، نخستین گریه‌های نوزادان، نویدبخش آغاز زندگی‌هایی تازه است؛ جایی که مادران باردار، در کنار نگرانی از شرایط پیش‌رو، چشم‌انتظار لحظه در آغوش گرفتن فرزندانشان هستند.

ماماها نیز در کنار مراقبت‌های تخصصی از مادران، همراه لحظه‌هایی هستند که با تولد هر نوزاد، فصل تازه‌ای در زندگی یک خانواده آغاز می‌شود.

از سوی دیگر، در دفترهای عقد آبادان، زوج‌های جوان با وجود دشواری‌های روزهای جنگ، زندگی مشترک خود را آغاز می‌کنند؛ تصمیمی که برای آنان، گامی به سوی ساختن آینده‌ای مشترک است.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی ثبت احوال آبادان، از ابتدای جنگ تاکنون ۲ هزار و ۶۰۴ واقعه ولادت و یک‌هزار و ۷۶ واقعه ازدواج در این شهرستان به ثبت رسیده است؛ آماری که در کنار روایت‌های انسانی، از تداوم جریان زندگی در این شهر حکایت دارد.

از نگاه روان‌شناسی، امید یکی از منابع مهم روانی برای مواجهه با بحران‌هاست.

حفظ پیوندهای عاطفی، داشتن هدف و تصور آینده‌ای بهتر می‌تواند به افراد در مدیریت فشارهای روانی کمک کند.البته امید به معنای نادیده گرفتن ترس‌ها و دشواری‌ها نیست؛ بلکه به معنای پذیرش واقعیت‌های موجود و تلاش برای ساختن آینده‌ای بهتر است.

در آبادان، این امید را می‌توان در انتظار مادران برای تولد فرزندانشان، تلاش کادر درمان برای مراقبت از مادران و نوزادان و لبخند زوج‌هایی دید که زندگی مشترک خود را آغاز می‌کنند.

جنگ با همه دشواری‌ها و نگرانی‌هایش، جریان زندگی را متوقف نکرده است؛ تولدها و پیوندهای خانوادگی همچنان ادامه دارند و یادآور این واقعیت‌اند که امید به فردا، حتی در سخت‌ترین روزها، می‌تواند چراغ راه زندگی باشد.