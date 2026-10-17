به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز اطلاع رسانی فلسطین گزارش داد، نظامیان اشغالگر در موج جدید حملات به کرانه باختری به شهر‌های نابلس، اریحا، البیره، جنین و قدس اشغالی در کرانه باختری یورش بردند و خانه‌های فلسطینیان را بازرسی کردند.

صهیونیست‌ها همچنین «حازم جوده»، اسیر آزادشده فلسطینی را بازداشت کردند. در همین حال، شهرک نشینان صهیونیست با حمله به الخلیل، احشام فلسطینیان را به سرقت بردند. از غزه هم خبر می‌رسد، خودرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی به سمت مناطق شرقی خانیونس و استان الوسطی تیراندازی کردند.

در همین حال ثمین الخیطان سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی درباره وضعیت غزه گزارش داد با وجود آتش بس، فلسطینیان در نوار غزه به علت تداوم حملات اسرائیل در ناامنی بسر می‌برند.

غلامحسین درزی، سفیر و کاردار ایران در سازمان ملل هم در نشست شورای امنیت، بر ضرورت پایان تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه، رفع محاصره و برقراری آتشبس دائمی تاکید کرد و گفت هر طرحی درباره آینده غزه باید حقوق فلسطینیان، استقلال و حق تعیین سرنوشت آنها را محترم بشمارد