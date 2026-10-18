



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ صادقی بخی فرمانده انتظامی شهرستان مروست گفت: ماموران پاسگاه ایثار و پلیس آگاهی هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی، یک دستگاه پژو را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی انجام شده از پژو شوتی ۸۰۰ لیتر بنزین قاچاق کشف و بلافاصله خودرو توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مروست گفت: راننده خودرو که قصد انتقال سوخت قاچاق به دیگر شهر‌ها را داشت دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شد.