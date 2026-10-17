به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، وحید نیک‌روش با انتقاد از تداوم نوبت‌بندی آب در محلات شهر بوشهر اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده و ظرفیت‌های ایجادشده در بخش آب‌شیرین‌کن‌ها، شهروندان همچنان با محدودیت جدی در تأمین آب مواجه هستند و لازم است وزارت نیرو برای رفع این مشکل اقدام عملی و فوری انجام دهد.

نیک‌روش افزود: ظرفیت استفاده از سهمیه آب سد کوثر و خط انتقال از کازرون به دلیل ایجاد آب‌شیرین‌کن‌ها کاهش پیدا کرده است؛ اما با وجود این آب‌شیرین‌کن‌ها، وضعیت تأمین آب شهروندان همچنان با مشکلات جدی همراه است و درحالی که وارد فصل پاییز شده‌ایم، نوبت‌بندی آب ادامه دارد.

وی با بیان اینکه آبرسانی سیار به‌تنهایی پاسخگوی نیاز شهروندان نیست و باید برای رفع ریشه‌ای مشکل تأمین آب بوشهر چاره‌اندیشی شود، یادآور شد: شورای اسلامی شهر و شهرداری بوشهر با صدور مجوز‌های حفاری جهت توسعه شبکه آب، همراهی خوبی با آبفا برای کمک به رفع مشکلات زیرساختی آب انجام داده‌اند. بنا به اظهارات مدیران آبفا، آنها شبانه‌روزی در حال تلاش برای تأمین آب شرب شهر بوشهر هستند، اما بخشی از مشکلات موجود به مطالبات پیمانکاران آب‌شیرین‌کن‌ها از دولت و محدودیت‌های مالی برای تکمیل ظرفیت و انجام اصلاحات فنی بازمی‌گردد؛ ازاین‌رو ضروری است وزارت نیرو با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه پرداخت مطالبات و تکمیل ظرفیت تأسیسات را فراهم کند.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر با تأکید بر ضرورت ارتقای ظرفیت تولید آب‌شیرین‌کن‌ها، اظهار کرد: باید اصلاحات موردنیاز در فرآیند تصفیه و تجهیزات تأسیسات انجام شود تا امکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود فراهم شود. همچنین طرح آب‌شیرین‌کن با ظرفیت ۷۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز نیروگاه اتمی باید با جدیت پیگیری شود تا به نتیجه برسد و در تأمین آب موردنیاز شهر نقش مؤثری ایفا کند.

وی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مسئولان وزارت نیرو خواست با پیگیری مستمر این موضوع، برای بهبود ملموس وضعیت آبرسانی به بوشهر اقدام کنند.

نیک‌روش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات روشنایی معابر شهر بوشهر، گفت: با وجود توافقات انجام‌شده میان شهرداری و شرکت توزیع نیروی برق و تخصیص اعتبار جهت جابه‌جایی تیر‌های برق در مسیر گذر، بخشی از اقدامات پیش‌بینی شده هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. این مشکلات علاوه بر ایجاد اختلال در اجرای طرح‌های عمرانی، بر وضعیت روشنایی و ایمنی معابر نیز تأثیر می‌گذارد و لازم است شرکت توزیع نیروی برق استان با همکاری شهرداری، اجرای توافقات را در اولویت قرار دهد. توسعه و اصلاح شبکه روشنایی و جایگزینی چراغ‌های کم‌مصرف LED در معابر شهر نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا ضمن کاهش مصرف انرژی، کیفیت روشنایی و منظر شبانه بوشهر ارتقا یابد.

این عضو شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به مشکلات محدوده ورودی تنگک دوم، گفت: این موضوع از ابتدای فعالیت شورای ششم مطرح بوده و با وجود انجام پیگیری‌ها و مذاکرات، همچنان تعیین تکلیف نهایی آن با موانعی روبه‌رو است که با توجه به ارجاع پرونده به مراجع قضایی، خواستار تسریع در تعیین تکلیف آن در دستگاه قضایی شدیم.