دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت شناسایی قاطع آمران، عاملان و افراد پشت پرده جنایات تروریستی در سیستان و بلوچستان، گفت: دادستان‌های مربوطه با جدیت کامل به شناسایی این افراد اهتمام ورزند و این عناصر جنایتکار باید به مجازات اعمال ننگین خود برسند.

ضرورت شناسایی آمران و عاملان ترور ۲ بانوی شهیده در سیستان و بلوچستان

ضرورت شناسایی آمران و عاملان ترور ۲ بانوی شهیده در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی‌آزاد در نوزدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور با بیان مطلب فوق ،تصریح کرد: مطمئن باشند که برای دستگاه قضایی امنیت مردم، خط قرمز است و با عوامل مخل آن برخورد قاطع خواهد شد.

تاکید بر تسریع واردات کالا در گمرکات و تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی‌آزاد در ادامه به مسئله تسهیل و تسریع در واردات کالا‌ها در گمرکات کشور اشاره کرد و گفت: در فرآیند ورود و خروج کالا‌ها نباید هیچ‌گونه تعللی صورت گیرد. تمامی ارگان‌های مسئول در این زمینه باید همکاری لازم را داشته باشند تا از بروز تأخیر‌های اضافی جلوگیری شود؛ در همین راستا، فعال‌سازی کامل سامانه‌های بازرسی از جمله دستگاه‌های «ایکس‌ری» در گمرکات امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

دادستان کل کشور همچنین بر ضرورت تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران تأکید کرد و افزود: دولت باید در لوایح بودجه، پیش‌بینی‌های لازم و دقیق را درخصوص تأمین اعتبار خرید تضمینی گندم و سایر کالا‌های اساسی مردم انجام دهد.

اهتمام ویژه دادستان‌ها به اجرای سامانه ضمانت الکترونیک و احکام قطعی

دادستان کل کشور در بخش دیگری از رهنمود‌های خود، بر اهتمام ویژه دادستان‌های سراسر کشور بر پیاده‌سازی و توسعه «سامانه ضمانت الکترونیک» تأکید کرد و گفت: دادستان‌ها باید با همتی مضاعف در زمینه اجرای دقیق احکام قطعیت‌یافته، جلب محکومان فراری، دستگیری متهمان تحت تعقیب و تسریع در اجرای احکام کیفری و روسای محترم دادگاه‌ها در اجرای احکام حقوقی ورود جدی داشته باشند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی‌آزاد در پایان بر ضرورت حفظ کرامت مردم و ارائه خدمات شایسته به شهروندان تأکید کرد و یادآور شد: برای تحقق تسریع، تدقیق و صرفه‌جویی در ارائه خدمات بهتر قضایی، لازم است از زیرساخت‌های سامانه‌های قضایی و ظرفیت نیرو‌های داخلی بهره‌گیری شود.