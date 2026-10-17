به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی مشهد، گفت: پس از شکایت‌های متعدد، مشخص شد مدیر یک آژانس هواپیمایی با تبلیغات گسترده در فضای مجازی مبالغ کلانی کلاهبرداری کرده و سپس متواری شده است.

سرهنگ محمد چراغ، بیان کرد: حساب‌های بانکی و کاربری متهم مسدود و دفترش مهرو موم شدو پلیس آگاهی پس از دو هفته کار اطلاعاتی، او را در جنوب مشهد دستگیر کرد.

وی ادامه داد: متهمه در مواجهه با شاکیان اعتراف کرد که از ۴۰ نفر مبالغی بین ۷۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان گرفته است.

فرمانده انتظامی مشهد تاکید کرد : پرونده این فرد در مراجع قضایی در حال پیگیری است.