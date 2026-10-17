دستگیری یک زن به جرم کلاهبرداری با ترفند فروش بلیت تورهای خارجی در مشهد
زنی که با ترفند فروش بلیت تورهای خارجی با تخفیف ویژه، از ۴۰ شهروند مشهدی کلاهبرداری کرده بود.دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرمانده انتظامی مشهد، گفت: پس از شکایتهای متعدد، مشخص شد مدیر یک آژانس هواپیمایی با تبلیغات گسترده در فضای مجازی مبالغ کلانی کلاهبرداری کرده و سپس متواری شده است.
سرهنگ محمد چراغ، بیان کرد: حسابهای بانکی و کاربری متهم مسدود و دفترش مهرو موم شدو پلیس آگاهی پس از دو هفته کار اطلاعاتی، او را در جنوب مشهد دستگیر کرد.
وی ادامه داد: متهمه در مواجهه با شاکیان اعتراف کرد که از ۴۰ نفر مبالغی بین ۷۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان گرفته است.
فرمانده انتظامی مشهد تاکید کرد : پرونده این فرد در مراجع قضایی در حال پیگیری است.