فرمانده انتظامی آبادان از شناسایی و دستگیری متهم به تیراندازی به یک خودروی سواری در یکی از محلات این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی به سمت خودروی سواری در یکی از محلات آبادان، شناسایی و دستگیری عامل این حادثه به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۶ امیرکبیر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات فنی و بررسی‌های دقیق، هویت متهم را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضائی، او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی آبادان با اشاره به اعتراف اولیه متهم به ارتکاب جرم گفت: متهم در جریان تحقیقات، اختلافات شخصی را انگیزه خود از تیراندازی عنوان کرد.

سرهنگ گوروئی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قانونی با عوامل برهم‌زننده نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام مخل نظم عمومی، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد می‌شود.