تیم الوان‌پیشه کویر یزد با پنج پیروزی پیاپی و کسب حداکثر امتیازات، نیم‌فصل نخست نخستین دوره رقابت‌های لیگ ووشو نونهالان و نوجوانان دختر باشگاه‌های کشور را با صدرنشینی قاطع به پایان رساند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، پرونده دور رفت نخستین دوره رقابت‌های لیگ ووشو نونهالان و نوجوانان دختر باشگاه‌های کشور پس از دو روز رقابت نفس‌گیر و فنی در آکادمی ملی ووشو ایران بسته شد و دختران مستعد یزدی موفق شدند با اتکا به دانش فنی مربیان و برنامه‌ریزی مدون باشگاه، بالاتر از سایر مدعیان بر قله جدول رده‌بندی بایستند.



این مسابقات که از صبح پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه با حضور ۶ تیم برتر کشور در دو بخش ساندا و تالو آغاز شده بود، شاهد مبارزات تماشایی آینده‌سازان ووشوی ایران بود. در این میان، تیم الوان‌پیشه کویر یزد با ارائه مبارزاتی تاکتیکی و بی‌نقص و اجرای فرم‌هایی بی‌نظیر، هر ۵ دیدار خود را در دو بخش ساندا و تالو با پیروزی پشت سر بگذارد تا با کسب ۱۵ امتیاز کامل و تفاضل عملکردی چشمگیر، اقتدار خود را به رخ حریفان بکشد.



پس از تیم یزد، تیم «هیئت ووشو ماهشهر» با ۴ پیروزی و ۱ شکست و کسب ۱۲ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و عنوان سوم دور رفت نیز به تیم «جیت‌کاندو (JKDA)» با ۲ پیروزی و ۹ امتیاز اختصاص یافت. تیم‌های هیئت ووشو شیراز، لوهان چوان و هیئت ووشو البرز نیز دیگر حاضران این دوره از رقابت‌ها بودند.



نگاهی به مهندسی موفقیت الوان‌پیشه؛ سرمایه‌گذاری روی نسل پایه

موفقیت درخشان نماینده یزد در این مسابقات، حاصل تلفیق مدیریت راهبردی، استراتژی بلندمدت و دانش کادر فنی این تیم در کنار تلاش و پشتکار ووشوکاران خود بوده است.



مریم کریمیان مدیرعامل شرکت و باشگاه فرهنگی ورزشی الوان‌پیشه کویر یزد، در حاشیه این رقابت‌ها و پس از تثبیت صدرنشینی تیمش، با تأکید بر اهمیت استراتژیک سرمایه‌گذاری در رده‌های پایه اظهار داشت: سرمایه‌گذاری روی نسل پایه، تضمین‌کننده آینده ورزش کشور و استان است.



کریمیان گفت: ما در باشگاه الوان‌پیشه به دنبال نتیجه‌گرایی صرف نیستیم، بلکه هدف کلان ما استعدادیابی، پرورش قهرمانان ملی و اعتلای نام ورزش یزد در سطح اول کشور است.



وی تصریح کرد: درخشش این دختران نونهال و نوجوان، نشان‌دهنده پتانسیل سرشار و انگیزه‌ی پولادین فرزندان این دیار است.



کادر فنی مجرب؛ پشتوانه فنی موفقیت یزدی‌ها

هدایت نماینده یزد در این مسابقات را مجموعه‌ای از برجسته‌ترین و باتجربه‌ترین چهره‌های ووشوی کشور و استان بر عهده داشتند. در بخش ساندا، صدیقه دریایی و هانیه الهی‌نژاد به عنوان کادر فنی و ناهید پورشبانان و سارا پوراسماعیلی کادر فنی تالو، الهه محمدعلیان سرپرست و زینب معشوری به عنوان مدیر فنی هدایت تیم را عهده‌دار بودند؛ کادری مجرب که با همراهی تیم آنالیزور‌ها و مربیان بومی استان، بهترین ارنج و تاکتیک‌ها را در برابر حریفان به اجرا گذاشتند.



با پایان یافتن دور رفت این رقابت‌ها، تیم الوان‌پیشه کویر یزد با روحیه‌ای مضاعف خود را برای مسابقات دور برگشت آماده می‌کند تا با حفظ روند روبه‌رشد خود، جام قهرمانی نخستین دوره این رقابت‌ها را به ارمغان آورد.