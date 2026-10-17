حجت‌الاسلام خسروپناه در جلسه هیئت اندیشه‌ورز استانی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایلام، خاطر نشان کرد: لازم است مسئولان استانی، دانشگاه مادر و مجموعه‌های علمی در فرایند تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در جلسه هیئت اندیشه‌ورز استانی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایلام، با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه تصمیم‌گیری‌های آموزش عالی اظهار کرد: نمی‌توان درباره ظرفیت‌های دانشگاهی یک استان در اتاق‌های بسته تصمیم گرفت و سپس نتایج را به استان ابلاغ کرد. لازم است مسئولان استانی، دانشگاه مادر و مجموعه‌های علمی در فرایند تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند.

وی افزود: آمایش آموزش عالی باید با شناخت دقیق نیاز‌ها و ظرفیت‌های هر استان دنبال شود. این سامان‌دهی الزاماً به معنای حذف نیست و در برخی موارد می‌توان از الگوی الحاق استفاده کرد؛ الگویی که با ادغام تفاوت دارد و می‌تواند استقلال بودجه‌ای و مدیریتی مجموعه مربوط را حفظ کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره درخواست دانشگاه آزاد اسلامی برای توسعه رشته‌های تحصیلی نیز گفت: دانشگاه‌ها باید درخواست‌های خود را از مسیر سازمان مرکزی و مراجع قانونی مربوط پیگیری کنند. اگر فرایند‌های قانونی طی شود، اما همکاری لازم صورت نگیرد، شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند برای رفع موانع ورود کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه در ادامه، اجرای اسناد بالادستی را از مسئولیت‌های مهم دانشگاه‌ها دانست و با اشاره به نقشه جامع علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی تصریح کرد: این اسناد با مشارکت شمار زیادی از استادان و متخصصان تدوین شده‌اند و اکنون مهم‌ترین مسئله، اجرای آنها در دانشگاه‌هاست. مدیران دانشگاهی باید مفاد این اسناد را مطالعه کنند و متناسب با ظرفیت‌های مجموعه خود، برنامه عملیاتی داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فناورانه ایلام گفت: شرکت‌های دانش‌بنیانی که طرح‌های آنها به سطح آمادگی فناوری ۶ رسیده است، باید برای عبور از مراحل بعدی و ورود به فرایند تجاری‌سازی حمایت شوند. توسعه فناوری تنها با تولید مقاله محقق نمی‌شود و باید زمینه تبدیل دستاورد‌های علمی به محصول و ثروت نیز فراهم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه با بیان اینکه زیرساخت‌های مناسب برای استقرار شرکت‌های فناور اهمیت زیادی دارد، افزود: محدودیت فضای در اختیار مجموعه‌های فناوری باید مورد توجه قرار گیرد و در کنار حمایت‌های دولتی، جذب سرمایه و مشارکت بخش‌های غیردولتی نیز دنبال شود.

وی همچنین مرز مشترک حدود ۴۳۰ کیلومتری ایلام با عراق را ظرفیتی برای گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی دانست و گفت: توسعه ارتباطات بین‌المللی دانشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت کشور همسایه می‌تواند یکی از محور‌های فعالیت هیئت اندیشه‌ورز استانی باشد، مشروط بر اینکه این همکاری‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط انجام شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های آزمایشگاهی نیز از پیگیری راه‌اندازی آزمایشگاه ملی با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری خبر داد و اظهار کرد: دسترسی پژوهشگران استان‌هایی مانند ایلام به تجهیزات پیشرفته می‌تواند به توسعه فعالیت‌های علمی و فناوری و تقویت توان نخبگان کمک کند.