نمایشگاه آثار خوشنویسی هنرمندان و استادان انجمن خوشنویسان بابل، در این شهرستان برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛به مناسبت گرامیداشت هفته خوشنویسی و پاسداشت هنر اصیل ایرانی، نمایشگاه آثار خوشنویسی هنرمندان و استادان انجمن خوشنویسان شعبه بابل افتتاح شد.

این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان خوشنویس، ترویج هنر اصیل ایرانی و آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با جلوه‌های زیبای خط و خوشنویسی برپا شده است.

در این نمایشگاه، آثار هنرمندان و استادان انجمن خوشنویسان بابل در معرض دید عموم علاقه‌مندان قرار می‌گیرد تا فرصتی برای معرفی هنر خوشنویسی، تبادل تجربه میان هنرمندان و تشویق نسل جوان به فراگیری این هنر ارزشمند فراهم شود.

حمزه زاده دبیر برگزاری این نمایشگاه گفت: هنر خوشنویسی از جمله هنر‌های ریشه‌دار در فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی است که در طول تاریخ، نقش مهمی در انتقال مفاهیم ادبی، فرهنگی و معنوی داشته است.

آثار فاخر خوشنویسی، به‌ویژه اشعار بزرگان ادبیات فارسی همچون حافظ، جلوه‌ای از پیوند هنر، ادبیات و هویت فرهنگی ایرانیان به شمار می‌رود.

این نمایشگاه روز ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ افتتاح شد و علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۸ مهرماه، هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر، با حضور در انجمن خوشنویسان شعبه بابل از آثار به نمایش درآمده بازدید کنند.

برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز حمایت از هنرمندان بومی، معرفی استعداد‌های هنری شهرستان و تداوم هنر اصیل خوشنویسی در میان نسل‌های آینده باشد.