به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نماینده ولی فقیه در گیلان در نشست ستاد امر به معروف و نهی استان با اشاره به آگاهی مسئولان از مسائل و مشکلات استان‌ها و شهرستان‌ها گفت: دفاع از نظام به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست، چرا که بسیاری از چالش‌ها و مشکلات از نگاه مسئولان پنهان نیست، اما شناخت مسائل باید به تصمیم‌گیری صحیح و اقدام مؤثر منجر شود و از ایجاد هزینه‌های غیرضروری برای کشور پرهیز شود.

آیت الله فلاحتی با تأکید براجرای صحیح امربه معروف و نهی از منکر درجامعه، تفکیک نقد سازنده از تخریب را ضروری دانست و افزود: در هر مجموعه‌ای ممکن است ضعف‌ها، کم‌کاری‌ها و اشکالاتی وجود داشته باشد و اصلاح این موارد ضروری است؛ اما نباید به‌گونه‌ای عمل کرد که رسانه‌های معاند از اظهارنظر‌ها و اقدامات داخلی برای القای ضعف و ناکارآمدی نظام بهره‌برداری کنند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکار‌های مدیریتی و قضایی کشور تصریح کرد: برای حل مشکلات، اقدامات مقطعی به‌تنهایی کافی نیست و باید آسیب‌ها اجتماعی ریشه‌ای بررسی شود که در این راستااصلاح فضای عمومی جامعه، برخورد عادلانه با متخلفان و تقویت اعتماد مردم به دستگاه‌های مسئول، ضروری است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تأکید بر نقش دستگاه قضایی در تحقق عدالت افزود: رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق افراد می‌تواند زمینه تقویت اعتماد عمومی را فراهم کند.

استاندار گیلان، هم در این نشست با بیان اینکه مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر تنها بر عهده یک گروه یا نهاد خاص نیست، گفت: این مسئولیت ابعاد مختلفی دارد و مردم در برابر یکدیگر، مردم در برابر مسئولان و مسئولان در برابر مردم وظایفی دارند و مدیران و مسئولان هم باید با عملکرد صحیح، پاسخ‌گویی و برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.

هادی حق شناس برضرورت تقویت برنامه‌های فرهنگی متناسب با ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه تأکید کرد وافزود: متولیان فرهنگی باید با استفاده از ظرفیت‌ها غنی فرهنگی زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان هم با اشاره راه اندازی سامانه"سو"گفت: این سامانه برای ثبت مطالبات مردمی و پاسخ‌گویی مسئولان با هدف تقویت فریضه امر به معروف و نهی از منکر مردم در قبال مسئولان راه اندازی شده که تاکنون ۱۳۵ مورد امر به معروف و نهی ازمنکر در این سامانه ثبت شده که از این تعداد، به ۲۹ گزارش پاسخ داده شده است.

محمد مهدی صدیقی به نقش شورا‌های امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه‌های اجرایی در راستای ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری، رعایت حقوق مردم، پیشگیری از تخلفات و ناهنجاری‌ها اشاره کرد و افزود: در ۶۰ دستگاه اجرایی استان شورای امربه معروف و نهی از منکر تشکیل شده است.

درادامه این نشست، هریک ازاعضای ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان گیلان نیز دیدگاه ها‌ی خود را در خصوص پیگیری مطالبات مردمی، ضرورت ارتقای مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی، تقویت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی بیان کردند.