رئیس هیأت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان یزد از برگزاری مسابقه والیبال نشسته بین تیم‌های زارچ و مس رفسنجان به مناسبت گرامیداشت هفته پارالمپیک خبر داد و گفت: این دیدار با پیروزی تیم زارچ به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیدکاظم حسینی با اشاره به حضور تیم زارچ در لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور اظهار داشت: با هماهنگی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، میزبانی این رقابت‌ها در استان یزد و شهرستان زارچ برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقات از پنجم تا هشتم آبان‌ماه برگزار خواهد شد و فرصت مناسبی برای توسعه والیبال نشسته، حمایت از ورزشکاران توان‌یاب و ارتقای سطح رقابت‌های باشگاهی کشور فراهم می‌کند.