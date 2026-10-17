معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید، در دیدار با خانواده شهیدان صفایی در شهرستان لامرد استان فارس، ضمن تجدید میثاق با راه شهدا، آنان را شاخص‌ها و پرچم‌داران اصلی مسیر حرکت ملت و دولت دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در دیدار با خانواده شهیدان صفایی در شهرستان لامرد استان فارس، ضمن تجدید میثاق با راه شهدا، آنان را شاخص‌ها و پرچم‌داران اصلی مسیر حرکت ملت و دولت دانست.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در جریان سفر خود به شهرستان لامرد و در دیدار با خانواده معزز شهیدان «حمزه و عباس صفایی» بیان داشت: خانواده شهدا عزیزان خویش را در مسیر دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌ها تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کردند و امروز خدمت به این عزیزان برکت و توفیقی الهی است.

سید احمد موسوی، در این دیدار صمیمانه، با ابراز خرسندی از حضور در جمع خانواده‌های شهدا، اظهار داشت: اینکه خداوند ما را در جایگاه خادمان خانواده‌های شهدا قرار داده است، توفیقی بزرگ و نعمتی است که باید قدردان آن باشیم. ما آمده‌ایم تا با حضور نورانی شما، معنویت کسب کنیم و در پیمودن این مسیر، از برکات وجودی شما بهره‌مند شویم.

وی با تأکید بر جایگاه رفیع ایثارگران، افزود: خانواده‌های شهدا، شاخص‌ها و پرچم‌داران اصلی ما هستند. وظیفه ما این است که این پرچم مقدس را محکم نگه داریم و با اقتدار در مسیری که توسط فرزندان شما ساخته شده، حرکت کنیم. ما با حرکت در پشت سر شما، بر استمرار راه شهدا تأکید می‌ورزیم و از خداوند می‌خواهیم که ما را در این مسیر یاری کند تا هرگز راه شهدا را گم نکنیم.

موسوی همچنین در ادامه به پیگیری مسائل درمانی و سلامت ایثارگران اشاره و با تأکید بر رسیدگی به مشکلات آنان، تصریح کرد: پیگیری وضعیت سلامت این عزیزان از اولویت‌های ماست. در صورت بروز هرگونه مشکل در حوزه سلامت که در سطح شهرستان قابل رفع نباشد، حتماً به ما گزارش دهید تا موضوع بلافاصله به تهران منتقل شده و از طریق بنیاد شهید مرکز، پیگیری‌های لازم جهت درمان و رسیدگی ویژه صورت گیرد. در ادامه این دیدار خانواده شهید به بیان خاطراتی از این شهید والامقام پرداختند.