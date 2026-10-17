فرماندار فیروزکوه، هم‌زمان با ورود سامانه بارشی جدید به استان، نسبت به خطرات تردد در مناطق کوهستانی و بستر رودخانه‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل زمانی نژاد فرماندار فیروزکوه با تأکید بر اینکه احتمال بارش‌های شدید و وقوع سیلاب در روستاهای حاشیه رودخانه‌ها وجود دارد، از مسافران و گردشگران خواست هشدارهای دستگاه‌های امدادی را جدی بگیرند و از توقف در مسیل‌ها اجتناب کنند.

وی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی شهرستان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا از هرگونه خسارت احتمالی جلوگیری شود.

شهروندان در صورت بروز هرگونه حادثه، موضوع را از طریق مراجع امدادی و مدیریت بحران اطلاع‌رسانی کنند.