به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زینب ممانی، نایب‌رئیس بانوان انجمن موی‌تای با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، گفت: این رقابت‌ها پس از وقفه ایجاد شده در قم، ۲۳ و ۲۴ مهر، با حضور فینالیست‌های استان‌های مختلف کشور در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد و با مشخص شدن نتایج نهایی به پایان رسید.

وی افزود: هدف اصلی از برگزاری این مرحله، فراهم کردن فرصت دوباره برای دخترانی بود که به دیدار‌های نهایی راه یافته بودند تا بتوانند رقابت‌های خود را به سرانجام برسانند و برای کسب نشان‌های قهرمانی به میدان بروند. خوشبختانه این مسابقات با استقبال خوب ورزشکاران و خانواده‌ها همراه شد و شور و نشاط دوباره‌ای در بین دختران شکل گرفت.

نایب رئیس بانوان انجمن موی تای گفت: فینالیست‌ها در چهار بخش مبارزات رینگی، رقابت‌های تکنیکال روی تاتامی، اجرای فرم انفرادی «وای‌کرو» و اجرای فرم دونفره «مای‌موی» به رقابت پرداختند و با برگزاری دیدار‌های باقی‌مانده، پرونده این دوره از مسابقات بسته شد.

ممانی به حضور زهره مرزوقی، سرپرست دفتر هماهنگی و نظارت بانوان وزارت ورزش و جوانان، در سالن شهید افراسیابی اشاره کرد که از نزدیک شاهد برگزاری این رقابت‌ها بود.

وی افزود: فراهم شدن فرصت رقابت دوباره برای دختران موی‌تای کشور و به سرانجام رسیدن این مسابقات در فضایی آرام و همراه با رضایت ورزشکاران، اهمیت زیادی داشت. خوشحالیم که فینالیست‌ها توانستند رقابت‌های خود را به پایان برسانند و این رویداد ملی با لبخند و خاطره‌ای خوش برای دختران موی‌تای ایران به کار خود پایان دهد.