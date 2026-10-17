بر اساس ارزیابی عملکرد هیئت‌های استانی کبدی کشور در سال ۱۴۰۴، هیئت کبدی استان یزد با کسب جایگاه سوم کشوری، افتخار دیگری را برای ورزش استان به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی هیات کبدی استان یزد: در ارزیابی رسمی فدراسیون کبدی که از میان ۳۱ استان کشور انجام گرفت، هیئت کبدی استان یزد موفق شد با کسب ۶۳۸.۴ امتیاز از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز، مقام سوم کشور را از آن خود کند.

نکته برجسته در این ارزیابی، درخشش فوق‌العاده هیئت کبدی استان در بخش‌های تخصصی است؛ به‌طوری‌که این هیئت توانست در دو سرفصل مهم «آموزش» و «فعالیت‌های استانی» با اقتدار رتبه اول کشور را به خود اختصاص دهد.