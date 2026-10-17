معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در سفر به شهرستان لامرد با جانباز سرافراز ۷۰ درصد هشت سال دفاع مقدس محمد روحی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در سفر به شهرستان لامرد در دیدار با جانباز سرافراز ۷۰ درصد هشت سال دفاع مقدس محمد روحی از مقام شامخ این جانباز معزز تکریم و تجلیل کرد.

سید احمد موسوی، افزود: جانبازان سرافراز، سلامتی خود را در راه امنیت و آرامش ملت فدا کردند و امروز نیز با صبر و استقامت در عرصه‌های مختلف افتخار آفرینند.

دکتر موسوی افزود: شما افتخار کشور هستید و ما از شما درس می‌گیریم و به خادمی شما عزیزان افتخار می‌کنیم. همه ما مدیون ایثار و ازخودگذشتگی شما هستیم.

معاون رئیس جمهور در این دیدار بیان کرد: همه مدیران کشور دغدغه‌مند جامعه ایثارگری هستند و تلاش می‌کنیم مسیر‌های جدیدی را برای ارائه خدمات بهتر به جامعه ایثارگری ترسیم کنیم.

در این دیدار‌ها ضرغام صادقی مشاور ارشد رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، فریده اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید، سیده معصومه غفوری مدیر کل اطلاع‌رسانی، ارتباطات و امور بین‌الملل و عبدالرضا عباسپور مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران حضور داشتند.