تیم مشترک کوهنوردی منطقه آزاد اروند و پالایش نفت آبادان، به مناسبت هفته تربیت‌بدنی، مسیر ارتفاعات شیوند در استان خوزستان تا آبشار دوم را پیمایش کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، این برنامه ورزشی با هدف توسعه ورزش‌های همگانی و کوهنوردی و با حضور ۲۶ کوهنورد مجرب از سوی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی و منطقه آزاد اروند، با همراهی پالایش نفت آبادان برگزار شد.

ارتفاعات شیوند با ۳۳۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا،از مناطق کوهستانی استان خوزستان است که مسیرهای سنگلاخی و دشوار آن، آمادگی جسمانی مناسب و تجهیزات فنی را می‌طلبد.

تیم کوهنوردی پس از پیمایش مسیر و رسیدن به محدوده آبشار دوم، با توجه به ارزیابی فنی شرایط مسیر و به‌منظور حفظ سلامت و ایمنی اعضای گروه، برنامه صعود را در همین نقطه به پایان رساند و با موفقیت به پایین‌دست بازگشت.

این برنامه ورزشی، جلوه‌ای از همکاری مجموعه‌های منطقه آزاد اروند، پالایش نفت آبادان و جامعه ورزشی در راستای ترویج فرهنگ ورزش، نشاط اجتماعی و توسعه فعالیت‌های همگانی بود.