اداره‌کل اطلاعات استان ایلام از شناسایی و بازداشت ۱۱ نفر از عوامل اصلی و مرتبط با تخریب اموال مردم در شهرستان ملکشاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اداره‌کل اطلاعات استان ایلام اعلام کرد: سربازان گمنام امام زمان (عج) در پی گزارش‌های مردمی و در ادامه اقدامات علیه مزدوران دشمن، ۱۱ نفر از عوامل آمریکایی-صهیونیستی را در شهرستان ملکشاهی شناسایی و بازداشت کردند.

این افراد در قالب سه تیم جداگانه سازماندهی شده بودند و در جریان کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ با اقدامات تخریبی گسترده، از جمله تیراندازی به سمت نیرو‌های حافظ امنیت و مقر پلیس، هدایت اغتشاشگران، تخریب اماکن دولتی و عمومی و قدرت‌نمایی با سلاح گرم و سرد، موجب ناامنی برای شهروندان شده بودند.

در جریان بازداشت این عوامل، مقادیری سلاح گرم و سرد نیز کشف و ضبط شد.

اداره‌کل اطلاعات استان ایلام از شهروندان خواست موارد مشکوک را در اولین فرصت به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاه‌های رسمی این وزارت در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش کنند.