به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سیدمحمدرضا هاشمی در کارگروه سازگاری با کم آبی استان گفت: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید با همکاری فرمانداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط، وضعیت رودخانه‌ها و مسیل‌ها را به‌طور دقیق بررسی کنند و نقاط حادثه‌خیز را شناسایی و برای رفع خطر اقدام کنند.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول باید با نصب تابلو‌های هشداردهنده، اطلاع‌رسانی به متخلفان و اعمال مقررات قانونی، از تخلیه نخاله‌های ساختمانی در بستر رودخانه‌ها جلوگیری کنند.

استاندار با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، بنیاد مسکن، راهداری و سایر مجموعه‌های دارای امکانات و تجهیزات گفت: همه دستگاه‌ها باید برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی سیلاب پای کار باشند و به‌ویژه در ورودی شهر‌ها و نقاط پرخطر، اقدامات پیشگیرانه را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

سیدمحمدرضا هاشمی از مسئولان حوزه عمرانی استان خواست با تشکیل جلسه‌ای تخصصی، برنامه عملیاتی مشخصی برای مدیریت خطر سیلاب تدوین کنند و با بررسی تجربیات حوادث گذشته، برای جلوگیری از آسیب به زیرساخت‌ها، راه‌ها و شبکه‌های تأمین آب و برق آمادگی لازم را داشته باشند.

وی همچنین تأمین پایدار انرژی را از دیگر اولویت‌های استان دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی پیش از آغاز فصل سرما تأکید کرد و گفت:

دستگاه‌های مرتبط باید از هم‌اکنون برای تأمین سوخت مورد نیاز گلخانه‌ها، نانوایی‌ها و سایر واحد‌های ضروری برنامه‌ریزی کنند تا در صورت بروز محدودیت در تأمین گاز، فعالیت این مجموعه‌ها با اختلال مواجه نشود.

استاندار همچنین توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و ترویج محصولات کم‌آب‌بر را از راهکار‌های مهم مقابله با کم‌آبی برشمرد و خواستار تقویت فعالیت‌های آموزشی و ترویجی در بخش کشاورزی شد.

هاشمی با اشاره به اهمیت نقش مراکز تحقیقات کشاورزی و مراکز آموزش و ترویج گفت: آموزش کشاورزان باید پیش از آغاز فصل کشت و بروز مشکلات انجام شود و کارشناسان با حضور در مناطق روستایی، روش‌های صحیح کشاورزی و کشت محصولات کم‌آب‌بر را آموزش دهند.

وی افزود: توسعه کشت محصولات متناسب با شرایط اقلیمی استان، انجام تحقیقات کاربردی و معرفی ارقام و محصولاتی که به آب کمتری نیاز دارند، می‌تواند در کاهش مصرف منابع آبی مؤثر باشد.

استاندار با اشاره به شرایط منابع آبی استان گفت: بر اساس آمار‌های ارائه‌شده، میزان آب قابل برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی حدود ۳۴۶ میلیون مترمکعب است، در حالی که برداشت‌ها به حدود ۵۳۰ میلیون مترمکعب می‌رسد؛ موضوعی که ضرورت مدیریت مصرف و اصلاح الگوی برداشت را دوچندان می‌کند.

هاشمی همچنین با اشاره به اقدامات شهرداری در زمینه تفکیک آب شرب و غیرشرب، بر ضرورت نظارت بر مصرف آب در فضای سبز شهری تأکید کرد و گفت: استفاده از آب برای آبیاری فضای سبز باید به‌صورت هدفمند و متناسب با شرایط کم‌آبی انجام شود و حتی در مصرف آب غیرشرب نیز نباید اسراف صورت گیرد.

وی خواستار الگوبرداری دستگاه‌های اجرایی از شیوه‌های صحیح مدیریت مصرف شد و افزود: کاهش مصرف برق، استفاده بهینه از منابع و توجه به محدودیت‌های موجود باید به یک رویه عمومی در همه دستگاه‌ها تبدیل شود.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاه‌های اجرایی با صداوسیمای استان افزود: صداوسیما برای تبیین مسائل، اطلاع‌رسانی و انعکاس اقدامات دستگاه‌ها آمادگی دارد و مدیران می‌توانند با ارائه سوژه‌ها و موضوعات کارشناسی، زمینه تولید برنامه‌های مؤثر و آگاهی‌بخش را فراهم کنند.