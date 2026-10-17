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مدیر کل ورزش و جوانان استان یزد گفت: تیم فوتبال شهید قندی یزد پس از پشت سر گذاشتن مراحل آمادهسازی از فردا یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ رقابتهای خود را در لیگ دسته دوم فوتبال کشور آغاز میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هاشمی مدیر کل ورزش و جوانان استان یزد گفت: تیم فوتبال شهید قندی یزد در آستانه آغاز رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال کشور، آخرین تمرین خود را در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار کرد.
وی افزود: این تیم که خود را برای حضور در فصل جدید مسابقات آماده کرده است با جذب بازیکنان جدید و تقویت ترکیب خود به دنبال حضوری موفق در رقابتهای پیشرو و کسب نتایج مطلوب است.
هاشمی ادامه داد: شهید قندی یزد در نخستین دیدار خود در لیگ دسته دوم فوتبال کشور فردا یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ به مصاف تیم کشاورز رباطکریم میرود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد با اشاره به درخواست باشگاه برای برگزاری دیدارهای خانگی در زمین شماره یک ورزشگاه شهید نصیری گفت: تلاش میکنیم شرایط میزبانی این تیم در این ورزشگاه فراهم شود.
وی همچنین از آمادگی اداره کل ورزش و جوانان برای استفاده از ظرفیتها و امکانات موجود در راستای پشتیبانی از این باشگاه خبر داد و ابراز امیدواری کرد شهید قندی یزد با تلاش بازیکنان و کادر فنی، بتواند به لیگ دسته اول فوتبال کشور صعود کند.