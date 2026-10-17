به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هاشمی مدیر کل ورزش و جوانان استان یزد گفت: تیم فوتبال شهید قندی یزد در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور، آخرین تمرین خود را در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار کرد.

وی افزود: این تیم که خود را برای حضور در فصل جدید مسابقات آماده کرده است با جذب بازیکنان جدید و تقویت ترکیب خود به دنبال حضوری موفق در رقابت‌های پیش‌رو و کسب نتایج مطلوب است.

هاشمی ادامه داد: شهید قندی یزد در نخستین دیدار خود در لیگ دسته دوم فوتبال کشور فردا یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ به مصاف تیم کشاورز رباط‌کریم می‌رود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد با اشاره به درخواست باشگاه برای برگزاری دیدار‌های خانگی در زمین شماره یک ورزشگاه شهید نصیری گفت: تلاش می‌کنیم شرایط میزبانی این تیم در این ورزشگاه فراهم شود.

وی همچنین از آمادگی اداره کل ورزش و جوانان برای استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در راستای پشتیبانی از این باشگاه خبر داد و ابراز امیدواری کرد شهید قندی یزد با تلاش بازیکنان و کادر فنی، بتواند به لیگ دسته اول فوتبال کشور صعود کند.