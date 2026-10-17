به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، همدان، یکی از قطب‌های اصلی تولید سیب‌زمینی کشور، این روز‌ها شاهد تلاش کشاورزانی است که پس از ماه‌ها زحمت، محصول مزارع خود را برداشت می‌کنند.

پیش بینی می‌شود پاییز امسال حدود ۵۰۰ هزار تن محصول سیب زمینی از مزارع استان همدان برداشت شود.

در کنار تولید محصول خوراکی، همدان در حوزه تولید سیب‌زمینی بذری نیز جایگاه مهمی دارد، بذری که به گفته فعالان این بخش، به دلیل کیفیت مناسب، مورد استفاده کشاورزان در چند استان کشور قرار می‌گیرد.