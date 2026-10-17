حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای در پیامی درخشش جوانان کشور و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در میادین بین‌المللی را نشانه امید ملت به جوانان برای تحقق آینده‌ای درخشان و پرشکوه دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی؛ دعای خیر اینجانب بدرقه راه همه جوانان ایران سرافراز.

متن پیام مقام معظم رهبری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران را در مسابقات بین المللی امید‌های جهان در آمریکا، به این قهرمانان افتخار آفرین، مربیان پرتلاش و آحاد ملت ایران تبریک می‌گویم.

درخشش جوانان میهن، اهتزاز پرچم شوق انگیز ایران، و طنین انداز شدن سرود ملی جمهوری اسلامی در میادین مختلف، تلألو امید‌های ملت به جوانان خود در مسیر تحقق آینده‌ای درخشان و پرشکوه است.

دعای خیر اینجانب بدرقه راه همه جوانان ایران سرافراز.

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

۲۵ مهر ۱۴۰۵