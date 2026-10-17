پلیس فدرال آمریکا (FBI) و آژانس امنیت سایبری و ارتباطات زیرساختی (CISA) با صدور هشداری جدی، نسبت به استفاده هکرها از ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی برای ایجاد اختلال در انتخابات میان‌دوره ۲۰۲۶ خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، اف‌بی‌آی و آژانس دفاع سایبری آمریکا (CISA) از برگزارکنندگان انتخابات و شهروندان این کشور خواسته‌اند تا در برابر تاکتیک‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی هوشیار باشند. طبق بیانیه این دو سازمان، مجرمان سایبری احتمالاً از طریق ارسال ایمیل‌ها و پیامک‌های جعلی با هدف سرقت گذرواژه‌ها و دسترسی به داده‌های حساس، سعی در تخریب فرآیند‌های انتخاباتی خواهند داشت.

در این هشدار تأکید شده است که مقامات انتخاباتی، کاندیدا‌های نامزد شده و سازمان‌های سیاسی، به دلیل جایگاهشان، اهدافی بسیار جذاب برای هکر‌ها هستند. همچنین اشاره شده است که توانمندی‌های جدید هوش مصنوعی به مهاجمان اجازه می‌دهد تا محتوای مخرب خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که تشخیص آنها از پیام‌های واقعی برای کاربران دشوارتر شود.

انتخابات میان‌دوره آمریکا قرار است در تاریخ سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) برگزار شود. در این انتخابات که هر چهار سال یک‌بار در فاصله بین دو انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، مردم درباره ترکیب کنگره و برخی مقامات ایالتی تصمیم می‌گیرند؛ نتیجه‌ای که می‌تواند به‌طور مستقیم بر توانایی رئیس‌جمهور در پیشبرد برنامه‌های اجرایی و قانون‌گذاری اثر بگذارد.