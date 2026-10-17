سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد از محکومیت یک متخلف به پرداخت ۱۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و ضبط ۲۵ هزار لیتر نفت‌گاز قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد نوروزی اظهار کرد: این پرونده مربوط به قاچاق ۲۵ هزار لیتر نفت‌گاز به ارزش ۴۰ میلیارد ریال بود که محموله آن از یک دستگاه کامیون کشنده توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی یزد کشف و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان یزد، پس از بررسی مستندات و احراز تخلف، متخلف را به پرداخت ۸۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، معادل دو برابر ارزش تخلف، محکوم کرد.

نوروزی گفت: با توجه به بیشتر بودن ارزش وسیله نقلیه از سوخت کشف‌شده، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال دیگر، معادل ارزش سوخت، به جریمه اضافه شد و مجموع محکومیت به ۱۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال رسید.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد خاطرنشان کرد: حکم صادرشده در مرحله اجرای احکام اجرا و جریمه نقدی وصول شد. سوخت کشف‌شده نیز ضبط و برای بازگشت به چرخه قانونی مصرف تعیین تکلیف شد.