به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما»، مهندس ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اعلام این خبر اظهار کرد: دومین پویش نهال‌کاری سال ۱۴۰۵، روز یکشنبه ۲۶ مهرماه، ساعت ۹ صبح، با شعار «با ورزش و درختکاری، برای طبیعتی سالم و جامعه‌ای تندرست» به‌صورت هم‌زمان در استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور برگزار می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به نقش جامعه ورزش در ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی افزود: این پویش با هدف گسترش مشارکت‌های مردمی، بهره‌گیری از ظرفیت ورزشکاران، جوانان و تشکل‌های مردمی و کمک به احیا و توسعه پوشش گیاهی کشور اجرا می‌شود. پیوند ورزش و درختکاری، فرصتی برای تقویت مسئولیت اجتماعی و ترویج این پیام است که سلامت جامعه و پایداری محیط‌زیست، ارتباطی ناگسستنی با یکدیگر دارند.

او با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی در اجرای برنامه‌های نهال‌کاری تصریح کرد: انتخاب گونه‌های بومی و سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه، توجه به ظرفیت منابع آب و خاک و مراقبت و نگهداری از نهال‌های کاشته‌شده، از الزامات اجرای موفق این پویش است.

بهزاد در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت برنامه‌های درختکاری تنها به کاشت نهال محدود نمی‌شود، بلکه استقرار، رشد و ماندگاری نهال‌ها و کمک به پایداری منابع طبیعی، باید در کانون توجه مجریان این برنامه‌ها قرار گیرد؛ بر همین اساس از عموم مردم، ورزشکاران و تشکل‌های مردمی دعوت می‌شود با مشارکت در این پویش ملی، در ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی سهیم شوند.