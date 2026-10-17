مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از صدور ۸۸ فقره جواز تاسیس صنعتی در شش نخست سال ۱۴۰۵ با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بیش‌از ۷۹ هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ نصراله کشاورز از اشتغال یک هزار و ۴۴۰ نفر با صدور جواز‌های تاسیس جدید خبر داد و با اشاره به روند رو به رشد صدور این مجوزها، افزود: میزان پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در جواز‌های تأسیس صادر شده در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۵۴ درصدی را تجربه کرده است. همچنین از نظر پیش‌بینی اشتغال، شاهد رشد ۲۷ درصدی و از نظر تعداد جواز‌های صادره، شاهد رشد ۱۳ درصدی بوده‌ایم.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در ادامه با اشاره به زیرساخت‌های موجود استان برای جذب سرمایه‌گذاری صنعتی، یادآور شد: وجود ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی و ۳ منطقه ویژه اقتصادی در سطح استان، از جمله ظرفیت‌های مهم بوشهر برای ایجاد و توسعه طرح‌های صنعتی در زمینه‌های مختلف به شمار می‌رود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر برگزاری جلسه‌های مستمر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را از دیگر اقدامات مؤثر این اداره کل برشمرد و تصریح کرد: این جلسه‌ها به‌صورت اختصاصی برای هر یک از بنگاه‌های اقتصادی برگزار می‌شود تا مشکلات زیرساختی و سایر موانع پیش روی فعالان صنعتی به‌سرعت مرتفع شود.