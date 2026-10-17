استاندار خراسان رضوی، امروز ۲۵ مهرماه در آیین بهره‌برداری هم‌زمان از طرحهای نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی کشور، بر ضرورت تکمیل و راه‌اندازی پردیس تئاتر مشهد تأکید کرد.

مظفری با بیان اینکه این طرح سال‌هاست رها شده است، گفت با توجه به شرایط ویژه کلان‌شهر مشهد، لازم است این مجموعه هرچه سریع‌تر تکمیل شود تا نوجوانان و جوانان استان بتوانند از امکانات آن بهره‌مند شوند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی با بیان اینکه این طرح سال‌هاست رها شده است، گفت با توجه به شرایط ویژه کلان‌شهر مشهد، لازم است این مجموعه هرچه سریع‌تر تکمیل شود تا نوجوانان و جوانان استان بتوانند از امکانات آن بهره‌مند شوند.

مظفری افزود: در همین راستا، نشستی با جمعی از فعالان حوزه تئاتر برگزار خواهد شد و تشکیل هیئت امنا برای راه‌اندازی این پردیس در دستور کار قرار می‌گیرد.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی موجود در مشهد و استان گفت: بسیاری از این ظرفیت‌ها همچنان بلااستفاده مانده‌اند و باید از امکانات موجود بهره‌وری بیشتری صورت گیرد.

مظفری با اشاره به پیشینه تمدنی و ویژگی‌های جمعیتی خراسان رضوی، توسعه فضا‌های فرهنگی از جمله فرهنگسراها، پردیس‌ها و مجموعه‌های هنری را ضروری دانست. او همچنین از فراهم شدن مقدمات ساخت دانشکده هنر در دانشگاه فردوسی مشهد با پیگیری جمعی از فعالان این حوزه و موافقت اولیه وزیر علوم خبر داد.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع عدالت آموزشی پرداخت و بر همکاری دستگاه‌های اجرایی و خیران برای توسعه فضا‌های آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش تأکید کرد.

به گفته مظفری، در سال تحصیلی جدید، علاوه بر ادامه ساخت فضا‌های آموزشی و تکمیل ۷۳۴ طرح در استان، توجه به کیفیت آموزش و نقش مدرسه در محله و جامعه نیز باید جدی گرفته شود.