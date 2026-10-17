به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده نظام پرستاری شهرستان‌های نور و محمودآباد گفت: نظام پرستاری این دو شهرستان ۲۸۰ عضو دارد که به مناسبت گرامیداشت این روز، از ۲۰ پرستار نمونه تجلیل شد.

فاطمه اسماعیلی، با اشاره به نقش مهم پرستاران در حفظ سلامت جامعه افزود: پرستاران با وجود دشواری‌های فراوان شغلی، فشار کاری بالا و مسئولیت سنگین مراقبت از بیماران، در شرایط مختلف برای ارائه خدمات درمانی به مردم تلاش می‌کنند و شایسته توجه و حمایت بیشتر هستند.

وی تعرفه‌های پرستاری، ضریب سختی کار و پایین بودن میزان پرداخت اضافه‌کاری را از مهم‌ترین مشکلات این قشر برشمرد و ابراز امیدواری کرد با پیگیری مسئولان، زمینه رفع این مشکلات و بهبود شرایط کاری و معیشتی پرستاران فراهم شود.

نماینده نظام پرستاری شهرستان‌های نور و محمودآباد همچنین بر ضرورت توجه به مطالبات پرستاران، پرداخت منصفانه حقوق و مزایا و تقویت انگیزه فعالان حوزه سلامت تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: پرستاران با صبر، تعهد و فداکاری در خط مقدم ارائه خدمات سلامت و در کنار بیماران و خانواده‌های آنان حضور دارند و قدردانی از تلاش‌های این قشر باید در کنار تجلیل‌های مناسبتی، با حمایت عملی و رسیدگی به مطالبات آنان همراه باشد.