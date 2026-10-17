مستند‌های «در آغوش نصرالله» با محوریت زندگی و مجاهدت‌های سردار شهید عباس نیلفروشان و «راز مهاجرت‌ها» با بررسی مسیر مهاجرت پروانه‌ها، شاهین‌ها، خفاش‌ها و دیگر پرندگان، از شبکه‌های سه و مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «در آغوش نصرالله» با محوریت زندگی و مجاهدت‌های سردار شهید عباس نیلفروشان، امشب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه سه پخش می شود.

این اثر مستند به تهیه‌کنندگی مهدی واشقانی و کارگردانی پویان ناظمی و محمد رئوف زهرایی، با تکیه بر تصاویر آرشیوی و دیده‌نشده، ابعاد مختلف کارنامه جهادی و زندگی شخصی معاون عملیات سپاه پاسداران را روایت می‌کند.

همچنین بازخوانی پیوند راهبردی و عاطفی عمیق این فرمانده با شهید سید حسن نصرالله، از بخش‌های محوری این اثر است.

شهید عباس نیلفروشان در جریان حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت در تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۳، در کنار سید حسن نصرالله به شهادت رسید.

مستند «راز مهاجرت‌ها» با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و همراهی کارشناسان میدانی، مسیر مهاجرت پروانه‌ها، شاهین‌ها، خفاش‌ها و دیگر پرندگان را بررسی می‌کند و پرده از راز سفر‌های طولانی این گونه‌های جانوری برمی‌دارد.

مستند «راز مهاجرت‌ها» با استفاده از فناوری‌های نوین ردیابی و پژوهش‌های میدانی، به بررسی الگو‌های مهاجرت گونه‌های مختلف جانوری و چگونگی پیمودن مسافت‌های طولانی توسط آنها می‌پردازد.

این مستند با دنبال‌کردن مسیر حرکت پروانه‌ها، شاهین‌ها، خفاش‌ها و پرندگان، مخاطبان را با ابعاد ناشناخته مهاجرت‌های جانوری و سازوکار‌های شگفت‌انگیز طبیعت در این سفر‌های طولانی آشنا می‌کند.

مستند «راز مهاجرت‌ها» امشب ساعت ۲۳ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۴ بازپخش می شود.