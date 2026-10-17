به گزارش خبرگزاری صداوسیما و بنابر اطلاعیه نیروی دریایی سپاه، این سوپر نفتکش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام داشت که با فریب ارتش متجاوز امریکایی با خاموش کردن همه سامانه های موقعیت یاب و راداری، تلاش کرد از مسیر غیر قانونی عبور کند اما پس از برخورد با مین، منجر به انفجار مهیبی در موتورخانه شناور و در جای خود متوقف شد.

ساعاتی پیش از آن هم یک فروند سوپر نفتکش متخلف با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام به همین سرنوشت دچار شد.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرده: تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست آمریکاست.