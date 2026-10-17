به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با گرامیداشت هفته پیوند انجمن اولیا و مربیان، از پوستر «کارت نشاط» با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش و زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده رونمایی شد.

همچنین در این مراسم ، در راستای تقویت مشارکت والدین در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مدارس ، پنج مدرسه اولیا، در پنج استان کشور به‌صورت همزمان افتتاح و به بهره‌برداری رسید .

وزیر آموزش‌وپرورش نیز جمله «با اولیا آینده بهتری می‌سازیم» را به‌عنوان یادگاری روی تابلوی این آیین نوشت.

در ادامه این مراسم، از مدیران برگزیده آموزش‌وپرورش مناطق شهر تهران به نمایندگی از مناطق و انجمن‌های اولیا و مربیان برتر تجلیل شد. در این بخش، حمیدرضا عباسی، مدیر آموزش‌وپرورش منطقه یک، حمید شاه‌منصوری، مدیر آموزش‌وپرورش منطقه دو، محمدهادی صبوری، مدیر آموزش‌وپرورش منطقه سه و عباس کیوانلو، مدیر آموزش‌وپرورش منطقه چهار شهر تهران به همراه کارشناسان مسئول انجمن‌های اولیا و مربیان مناطق مربوطه مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین از مجید پارسا مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، حامد صبوری سرپرست اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران و محمد سعید محمدی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قم، تجلیل شد.