مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان گفت: تبدیل هرمزگان به کانون ورزش‌های دریایی و ساحلی کشور، با توسعه زیرساخت‌ها، تأمین تجهیزات تخصصی و شناسایی استعداد‌های ورزشی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مهدی فولادی در نشست خبری به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش در بندرعباس، با اشاره به ظرفیت‌های دریایی و ساحلی هرمزگان افزود: توسعه زیرساخت‌های ورزشی، گسترش رشته‌های دریایی و ساحلی و شناسایی استعدادها، از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی در سه محور زیرساخت‌ها، برنامه‌ها و نیروی انسانی دنبال می‌شود، گفت: برگزاری رویداد‌های ورزشی در شهرستان‌ها، توسعه ورزش همگانی، اجرای طرح‌های عمرانی و تجهیز اماکن ورزشی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان همچنین از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از طرح‌های ورزشی دولتی و خیرساز در استان خبر داد و افزود: دو سالن ورزشی مجهز در جزیره قشم با مشارکت خیران ساخته شده است.

فولادی با اشاره به نیاز برخی مکان‌های ورزشی به تعمیر و بازسازی و ضرورت تأمین تجهیزات تخصصی رشته‌های مختلف ورزشی، گفت: تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز برای بهره‌برداری از طرح‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

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وی شناسایی استعداد‌های ورزشی را از دیگر برنامه‌های این اداره‌کل برشمرد و افزود: از سنجش آمادگی جسمانی و ارزیابی‌های تخصصی تا برگزاری رویداد‌های ورزشی در سطوح مختلف، برای شناسایی ورزشکاران مستعد و هدایت آنان به مسیر قهرمانی استفاده می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست با فعالان رشته‌های مختلف، به‌ویژه رشته‌های المپیکی، خبر داد و بر ضرورت پیگیری مستمر برنامه‌ها و مسابقات ورزشی برای دستیابی به نتایج مطلوب تأکید کرد.

فولادی گفت: مجمع خیران ورزشی هرمزگان نیز برای دوم آبان پیش‌بینی شده است تا زمینه مشارکت بیشتر خیران در توسعه زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از ورزشکاران فراهم شود.