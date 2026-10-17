به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه رقابت‌ها، این مسابقات تا یکشنبه ۲۶ مهر ادامه خواهد یافت و در آن ۳۰۰۰ رزمی کار از ۵۴ کشور حضور دارند و در دو بخش رینگی و تاتامی مردان و زنان به رقابت می‌پردازند.

نتایج نمایندگان ایران به این شرح است:

مردان:

۶۳.۵- کیلوگرم:

امیر علی شهبازی در بخش سنتی استراحت کرد و در دور دوم ۲ - ۱ از سد عزیزبک رجب اف از ازبکستان رو‌به‌رو می‌شود. شهبازی در دور سوم (یک چهارم نهایی) با سهراب قاضی اف از ازبکستان رو‌به‌رو می‌شود.

۶۹- کیلوگرم:

ارشیا کیماسی در دور اول کیک لایت استراحت کرد و در دور دوم با امین آراش از ترکیه رو‌به‌رو می‌شود.

پارسا ابراهیمی در دور اول کیک لایت استراحت کرد و در دور دوم با نور احمد سلیمان از دانمارک ۰ - ۳ مغلوب و حذف شد.

۶۹+ کیلوگرم:

امیر علی فتح الله زاده در دور اول کیک لایت با روسلان عبدوریموف از ازبکستان رو‌به‌رو می‌شود.

امیر علی فتح الله زاده در دور اول لایت کنتاکت با آرتیم سالمانوف از روسیه دیدار می‌کند.

۷۹- کیلوگرم:

محسنی مهر در بخش لایت کنتاکت و در دور اول ۰ - ۳ از خوجه اکبر عبدوغفوراف از ازبکستان شکست خورد و حذف شد. محسنی مهر پیش از این در دور اول بخش پوینت فایت هم مغلوب ویلیم اورموویچ از کرواسی شده و از دور مسابقات کنار رفته بود.

۸۴- کیلوگرم:

مجید عشقی صابرپور در دور اول لایت کنتاکت ۰ - ۳ از ابراهیم نیگماتوف از ازبکستان شکست خورد و حذف شد.

مجید عشقی صابرپور در دور اول کیک لایت به مصاف بهروز صدیق اف از ازبکستان می‌رود.

۹۴- کیلوگرم:

محمود نعمتی در دور نخست کیکی لایت با احمد علاءالدین از سوریه رو‌به‌رو می‌شود. نعمتی پیش از این در بخش پوینت فایت به مدال برنز مشترک دست یافت.

۹۴+ کیلوگرم:

سعید اسمعیلی پور در دور اول کیک لایت به مصاف عامر عبدالله از اردن می‌رود.

زنان:

۵۰- کیلوگرم:

نرگس رنجبر در دور اول لایت کنتاکت ۰ - ۳ مغلوب سیواپورن لمنوی از تایلند شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

نرگس رنجبر در دور اول کیک لایت استراحت می‌کند و در دور دوم با برنده مبارزه ازبکستان و قزاقستان رو‌به‌رو می‌شود.

۶۰- کیلوگرم:

سیده نسیبه میر شهیدی در دور اول لایت کنتاکت ۳ - ۰ زوارا سلطانووا از ازبکستان را برد و در دیدار پایانی برابر آنا چورنوریفتس از اوکراین ۰ - ۳ مغلوب شد و مدال نقره گرفت.

۶۵- کیلوگرم:

آنیتا تمجید یامچلو در دور اول نیمه نهایی ۹ لایت کنتاکت ۳ - ۰ دلنورا تویچیه وا از ازبکستان را برد و در دیدار پایانی با همین نتیجه معظم جان علی میرزایه وا از ازبکستان را شکست داد و قهرمان شد.

آنیتا تمجید یامچلو در دور اول بخش کیک لایت با گوزل نارزالله اوا از ازبکستان رو‌به‌رو می‌شود.

۷۰+ کیلوگرم

آیناز مهدی اوغلی در دور نخست کیک لایت در مصاف شهناز توراقولووا از ازبکستان با نتیجه ۰ - ۰ با رای کمیته فنی صعود کرد و در دیدار پایانی ۱ - ۲ از ایزابلا پلاتزنر از اتریش شکست شد و مدال نقره گرفت.

آیناز مهدی اوغلی در دور نخست لایت کنتاکت به مصاف ایزابلا پلاتزنر از اتریش می‌رود.