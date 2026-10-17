به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، با دعوت از مؤدیان مالیاتی برای مشارکت در طرح مالیات نشان‌دار گفت:شهروندان و فعالان اقتصادی می‌توانند بخشی یا تمام مالیات خود را به طرح احداث درمانگاه و اورژانس بیمارستان بندپی شرقی اختصاص دهند و در توسعه زیرساخت‌های درمانی منطقه سهیم شوند.

شروین شریف‌پور افزود: ۶۰ میلیارد ریال از محل مالیات‌های نشان‌دار به این طرح اختصاص یافت. که این اعتبار با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران و سازمان امور مالیاتی استان برای احداث درمانگاه و اورژانس بیمارستان بندپی شرقی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: مالیات نشان‌دار فرصتی فراهم می‌کند تا مؤدیان مالیاتی در انتخاب محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات خود نقش داشته باشند و با حمایت از طرح های اولویت‌دار، در بهبود خدمات عمومی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه مشارکت کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، افزود: تکمیل و راه‌اندازی این مرکز درمانی می‌تواند به ارتقای دسترسی مردم منطقه به خدمات سلامت کمک کند و زمینه ارائه خدمات درمانی مناسب‌تر را فراهم آورد. مشارکت مردم و مؤدیان در تأمین منابع این پروژه نیز گامی مؤثر در پیشبرد آن خواهد بود.

شریف پور از مؤدیان مالیاتی درخواست کرد با مراجعه به سامانه امور مالیاتی، درخواست خود را برای اختصاص بخشی یا تمام مالیاتشان به این طرح ثبت کنند و در این اقدام خیرخواهانه مشارکت داشته باشند.