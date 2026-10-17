رئیس کتابخانه مرکزی استان همدان از ارائه خدمات کتابخانه‌ای به حدود ۲۷۰ عضو فعال بخش نابینایان و کم‌بینایان این کتابخانه خبر داد.

ارائه خدمات کتابخانه‌ای به ۲۷۰ عضو نابینا و کم‌بینا در همدان

ارائه خدمات کتابخانه‌ای به ۲۷۰ عضو نابینا و کم‌بینا در همدان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمد زارعی با اشاره به وجود حدود هزار و ۱۰۰ نسخه کتاب بریل در این بخش گفت: اعضا می‌توانند هر دو هفته، پنج نسخه کتاب را به امانت بگیرند.

او افزود: کتابخانه مرکزی همچنین حدود هزار و ۱۷۰ نسخه کتاب صوتی در اختیار دارد که امکان امانت و ارسال آنها از طریق فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و ایمیل، بدون نیاز به مراجعه حضوری، فراهم شده است.

رئیس کتابخانه مرکزی استان همدان با اشاره به خدمات پستی کتابخانه برای تسهیل دسترسی نابینایان و کم‌بینایان به منابع مطالعاتی تأکید کرد: متقاضیان می‌توانند با اعلام نشانی پستی خود، کتاب‌های درخواستی را در محل سکونتشان دریافت کنند.