مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران از مشارکت ۷ هزار نفر از فرزندان کارکنان شهرداری تهران در برنامه‌های تابستانی نشاط و تعالی خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با همکاری ۱۸۰ مربی و با هدف شناسایی استعدادها، ارتقای توانمندی‌ها و پرورش ابعاد اعتقادی، جسمانی و مهارتی فرزندان کارکنان برگزار شد.

مشارکت ۷ هزار کودک و نوجوان در برنامه‌های تابستانی نشاط و تعالی

مشارکت ۷ هزار کودک و نوجوان در برنامه‌های تابستانی نشاط و تعالی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی حسن‌زاده در مراسم اختتامیه مدرسه تابستانی نشاط تعالی، گفت: از این تعداد، ۴ هزار و ۵۰۰ نفر پسر و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر دختر بودند که در طول تابستان از برنامه‌های مختلف فرهنگی، تربیتی و مهارتی بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به حضور فرزندان شهدای دو سال اخیر در این دوره‌ها افزود: حضور فرزندان گرانقدر شهدا از ویژگی‌های ارزشمند برنامه‌های امسال بود و تلاش کردیم زمینه مناسبی برای کشف استعداد‌ها و شکوفایی توانمندی‌های شرکت‌کنندگان فراهم کنیم.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با تأکید بر رویکرد تربیتی این برنامه‌ها تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای فرزندان کارکنان شهرداری تهران در چهار محور اصلی دنبال می‌شود؛ تقویت مبانی اعتقادی و بصیرت، ارتقای توان جسمانی و سلامت، آموزش مهارت‌های مورد نیاز جامعه امروز و آینده و فراهم‌کردن زمینه بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان در عرصه‌های مورد نیاز کشور.

حسن‌زاده همچنین با اشاره به نقش مربیان در اجرای این طرح‌ها گفت: برنامه‌های تابستانی امسال با تلاش و همراهی ۱۸۰ مربی برگزار شد و در کنار ایجاد نشاط و پویایی، ارتقای توانمندی‌ها و تعالی فرزندان کارکنان را دنبال کرد.

وی در ادامه به اجرای گروه سرود در مراسم اختتامیه اشاره کرد و گفت: سال گذشته گروه سرود ۳۱۳ نفره فرزندان کارکنان در ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی به اجرای برنامه پرداختند و امسال نیز گروهی متشکل از ۱۶۸ نفر با یاد و تصاویر شهدای مدرسه میناب اجرای سرود داشتند.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با اشاره به اهمیت همراهی خانواده‌ها در فرآیند تربیت فرزندان خاطرنشان کرد: خانواده و والدین نخستین مربیان فرزندان هستند و تعامل میان خانواده و مجموعه‌های تربیتی می‌تواند در رشد استعداد‌ها و پرورش نسل آینده نقش مؤثری داشته باشد.