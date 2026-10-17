به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ قائم مقام مدیر اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در هرمزگان گفت: مردم نیازی به مراجعه حضوری ندارند و از طریق پیامک برای شرکت در سرشماری راهنمایی می‌شوند.

عادل جاسمی افزود: ارسال پیامک‌ها به‌صورت تدریجی انجام می‌شود و مردم پس از دریافت پیامک باید به صفحه اختصاصی سرشماری در سامانه دولت من مراجعه کنند.

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وی گفت: سرشماری امسال برای اولین بار در کشور به صورت ثبتی مبنا برگزاری می‌شود، یعنی عمده اطلاعات از طریق داده‌های دستگاه‌ها و مابقی از طریق مراجعه حضوری تکمیل می‌شود.