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نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در هرمزگان بصورت اینترنتی از امروز ۲۵ مهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ قائم مقام مدیر اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در هرمزگان گفت: مردم نیازی به مراجعه حضوری ندارند و از طریق پیامک برای شرکت در سرشماری راهنمایی میشوند.
عادل جاسمی افزود: ارسال پیامکها بهصورت تدریجی انجام میشود و مردم پس از دریافت پیامک باید به صفحه اختصاصی سرشماری در سامانه دولت من مراجعه کنند.
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وی گفت: سرشماری امسال برای اولین بار در کشور به صورت ثبتی مبنا برگزاری میشود، یعنی عمده اطلاعات از طریق دادههای دستگاهها و مابقی از طریق مراجعه حضوری تکمیل میشود.