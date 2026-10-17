استاندار همدان در بازدید از اداره کل پست استان، احیای فرهنگ نامه‌نگاری و توجه به تمبر به‌عنوان ابزار فرهنگی و هنری را خواستار شد.

تاکید استاندار همدان بر احیای فرهنگ نامه‌نگاری و توجه به تمبر

تاکید استاندار همدان بر احیای فرهنگ نامه‌نگاری و توجه به تمبر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی پیشنهاد کرد کارگروه فرهنگی در اداره پست تشکیل شود تا از این ظرفیت برای معرفی استان، پویش‌هایی مانند سرپناه و نقشه جامع تحول پیشرفت همدان استفاده شود.

مدیرکل پست استان هم گفت: استان همدان به‌عنوان مرکز پستی غرب کشور، مجری مبادلات و رهسپاری مرسولات ۱۳ استان است و مرکز مکانیزه پستی همدان در کنار فرودگاه، با استقرار جداسازی، در هر ساعت سه هزار و ۵۰۰ مرسوله را پردازش می‌کند.

فرامرز روستایی افزود: در استان همدان ۴۶۱ دفتر پستی و ۳۲۵ نمایندگی روستایی فعال است و این نمایندگی‌ها در یک هزار و ۱۰۳ روستای بالای ۲۰ خانوار، هفته‌ای سه بار خدمات قبول و توزیع ارائه می‌دهند که با اقدامات زودتر انجام‌شده، همدان در پویش سامان به‌عنوان استان برتر کشوری شناخته شد.

او تاکید کرد: کدگذاری اماکن روستایی تا پایان شهریور به ۹۹ درصد و اماکن شهری به ۹۸ درصد رسیده است، اما در پلاک‌کوبی روستایی ۵۱ درصد و شهری ۴۶ درصد پیشرفت داریم.