حسین طیبی، فوتسالیست مشهدی، نامزد کسب عنوان برترین بازیکن سال آسیا در سال۲۰۲۶ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: سعید احمدعباسی و حسین طیبی از ایران به همراه محمد عثمان‌موسی از تایلند نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن فوتسال آسیا در سال ۲۰۲۶ شده‌اند.

وحید شمسایی افزود: همیشه گفته‌ام وقتی یک ایرانی مسئولیتی دارد، آن جایزه باید دست ایرانی‌ها باشد. با تمام احترامی که برای محمد عثمان‌موسی قائلم، فکر می‌کنم لیاقت بازیکنان ایرانی در تورنمنت گذشته بیشتر بوده است.

او ادامه داد: هر کدام از این عزیزان جایزه را دریافت کنند، باعث خرسندی خانواده بزرگ فوتسال است. برای من هیچ فرقی نمی‌کند و حسین و سعید از عزیزان ما هستند.