به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام معاونت آموزش حوزه‌های علمیه، طلاب علاقه‌مند به شرکت در المپیاد علمی حوزه‌های علمیه می‌توانند تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه نجاح نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

مرحله استانی:

آزمون مرحله استانی در دو بخش «دروس عمومی» ۲۸ آبان و «دروس تخصصی» ۵ آذر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

مرحله کشوری:

مرحله کشوری مسابقات (المپیاد) علمی حوزه‌های علمیه هم از ۷ تا ۹ بهمن برگزار می‌شود.

بخش ویژه دهمین دوره مسابقات علمی (المپیاد)

منابع امتحانی بخش ویژه:

مرحله استانی، سطح ۱ و ۲: کتاب انسان ۲۵۰ ساله، وصیت نامه امام خمینی (ره)، سطح ۳ و۴: مبانی حکومت اسلامی محمد مهدی آصفی، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

مرحله کشوری، سطح ۱ و ۲: طرح کلی اندیشه اسلامی، پیرامون انقلاب اسلامی شهید مطهری

سطح ۳ و ۴: کتاب البیع، جلد دوم بحث ولایت فقیه امام خمینی (ره)، الحکومه الاسلامیه سید کاظم حائری

آشنایی با منابع آزمون و لینک ثبت‌نام:

http://reg.ismc.ir/rules/724

طلاب سراسر کشور می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت آموزش حوزه‌های علمیه مراجعه کنند:

https://amoozesh.ismc.ir