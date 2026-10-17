مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی از محکومیت متخلفان دو پرونده قاچاق فرآورده‌های نفتی در میانه و طلای خارجی در تبریز به پرداخت بیش از ۳۰ میلیارد و ۴۳۶ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،صمد حضرتی اظهار کرد: در یکی از پرونده‌های قاچاق متخلف به دلیل قاچاق بیش از ۳۶۶ لیتر گازوئیل در شهرستان میانه به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۱۹ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

وی افزود: این پرونده پس از کشف محموله مشکوک توسط ماموران پلیس آگاهی و گزارش نیروی انتظامی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد و با استناد به ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکم قانونی صادر و اجرا شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه جریمه تعیین‌ شده در پرونده قاچاق سوخت، ارزش کالا و هزینه‌های مرتبط و جریمه‌های مربوط به خودروی حامل محموله را نیز در بر می‌گیرد بر برخورد قانونی با تخلفات حوزه فرآورده‌های نفتی تاکید کرد.

حضرتی همچنین از صدور و قطعی شدن حکم پرونده قاچاق طلای خارجی در تبریز خبر داد و گفت: در این پرونده، پنج رشته گردنبند طلای خارجی قاچاق کشف شد و شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تبریز، پس از بررسی مستندات و احراز تخلف متهم را علاوه بر ضبط طلای مکشوفه به نفع دولت، به پرداخت ۲۷ میلیارد و ۸۱۷ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

وی با بیان اینکه مقابله با قاچاق کالا و ارز از اولویت‌های تعزیرات حکومتی است بر تداوم نظارت‌ها و رسیدگی قانونی به تخلفات اقتصادی در آذربایجان‌شرقی تاکید کرد.

حضرتی افزود: بر اساس احکام اعلام‌ شده مجموع جریمه‌های نقدی این دو پرونده به ۳۰ میلیارد و ۴۳۶ میلیون ریال می‌رسد.