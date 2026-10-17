به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر سازمان جهاد کشاورزی رودان گفت: این جشنواره با هدف معرفی محصول لیمو و خرمای رودان به فعالان این حوزه در سراسر کشور، شناسایی بازار‌های هدف و اصلاح، تقویت چرخه تولید بسته بندی و فروش و دیدار مستقیم مسئولان کشوری و استانی با باغداران و کشاورزان برگزار شد.

محسن یکتا پور افزود: شهرستان رودان با تولید سالانه ۱۴۰ هزار تن محصول لیمو از ۱۱ هزار هکتار سطح زیرکشت سهم مهمی در تولید این محصول را در کشور به خود اختصاص داده است.

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وی گفت: در حاشیه این جشنواره کشاورزان و باغداران و کارگاه‌های خانگی فرآوری‌ها و مشتقات لیمو و خرمای خود را به شرکت کنندگان عرضه کردند.

یکتاپور افزود: اجرای سرود‌های محلی، موسیقی سنتی، و قدردانی از حامیان برگزاری جشنواره از دیگر برنامه‌های این جشنواره ملی بود.