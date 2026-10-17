مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، از بازدید سرتیپ دوم ستاد رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، از پاسگاه‌ های محیط‌ بانی و بخش‌ های مختلف پارک ملی سرخه‌ حصار خبر داد و گفت: ارتقای آموزش محیط‌ بانان، بهره‌ گیری از تجهیزات نوین و اطلاعات ماهواره‌ ای و تقویت نظارت بر تخلفات زیست‌ محیطی، از محورهای مورد تأکید در این بازدید بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرتیپ دوم ستاد رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، به همراه حسن عباس‌ نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، با حضور در پارک ملی سرخه‌ حصار، از پاسگاه‌ های محیط‌ بانی و بخش‌ های مختلف این منطقه بازدید کرد و در دیداری چهره‌ به‌ چهره با محیط‌ بانان، در جریان مسائل، نیازها و چالش‌ های آنان در انجام مأموریت‌ های حفاظتی قرار گرفت.

در نشست صمیمی برگزارشده با محیط‌ بانان،به موضوع ارتقای سطح آموزش‌ های تخصصی و توانمندسازی نیروهای یگان حفاظت تأکید شد. همچنین، ضرورت استفاده از فناوری‌ های نوین، اطلاعات ماهواره‌ ای و تجهیزات ارتباطی پیشرفته، از جمله بی‌ سیم‌ های ماهواره‌ ای، برای افزایش توان عملیاتی محیط‌ بانان و بهبود نظارت بر مناطق تحت مدیریت مورد توجه قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست همچنین در جریان این برنامه، از اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و ستاد فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست استان بازدید کرد و بر تقویت امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام مؤثر مأموریت‌ های حفاظتی تأکید داشت.

بررسی راهکارهای رصد فضای مجازی با هدف شناسایی تخلفات زیست‌ محیطی و پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان نیز از دیگر موضوعات مطرح‌ شده در این بازدید بود.

این بازدید در راستای تقویت توان حفاظتی، ارتقای آمادگی عملیاتی محیط‌ بانان و بهره‌ گیری از ظرفیت فناوری‌ های نوین برای صیانت مؤثرتر از مناطق تحت مدیریت محیط زیست انجام شد.