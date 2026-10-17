به مناسبت روز پرستار و در راستای پاسداشت سال‌ها صبر، ایثار و فداکاری، در همایش رسم پرستاری از ۳۰۰ نفر از همسران جانبازان دفاع مقدس در خراسان رضوی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، با اشاره به جایگاه ارزشمند همسران جانبازان در مراقبت و پرستاری از ایثارگران، گفت: در سه روز گذشته، برنامه‌هایی از جمله دیدار در منازل همسران جانبازان ۷۰ درصد، تجلیل از پرستاران مراکز درمانی ایثارگران و اجرای همایش رسم پرستاری با هدف قدردانی از خانواده‌های جانبازان برگزار شده است.

صدیقه خدیوی افزود: در خراسان رضوی حدود ۶۰۰ جانباز ۷۰ درصد حضور دارند که همسران آنان در سال‌های متمادی با صبر، تعهد و ازخودگذشتگی، مسئولیت مراقبت و پرستاری از این عزیزان را بر عهده داشته‌اند.

او ادامه داد: استان خراسان رضوی با تقدیم ۱۷ هزار و ۸۰۶ شهید، ۶۰ هزار و ۷۵۱ جانباز و سه هزار و ۴۰۲ آزاده، کارنامه‌ای سرشار از ایثار و فداکاری در دوران دفاع مقدس دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی با اشاره به تجلیل از همسران جانبازان، گفت: این همایش فرصتی برای پاسداشت نقش ارزشمند این بانوان در حفظ بنیان خانواده، مراقبت از جانبازان و استمرار فرهنگ ایثار و فداکاری است؛ بانوانی که سال‌ها در کنار جانبازان، دشواری‌های زندگی را با صبر و استقامت پشت سر گذاشته‌اند.