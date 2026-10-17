روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، اعلام کرد: پرواز فوق‌العاده شرکت هواپیمایی کارون در مسیر کیش به بندرعباس سه‌شنبه ۲۸ مهر برقرار می‌شود.

برقراری پرواز فوق‌العاده مسیر کیش به بندرعباس، ۲۸ مهر

برقراری پرواز فوق‌العاده مسیر کیش به بندرعباس، ۲۸ مهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، اعلام کرد: شرکت هواپیمایی کارون روز سه‌شنبه ۲۸ مهر، پرواز فوق‌العاده‌ای را در مسیر رفت و برگشت کیش به بندرعباس برقرار می‌کند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پرواز ساعت ۹:۵۰ از کیش انجام می‌شود و ساعت ۱۱:۴۵ به کیش بازمی‌گردد.

برقراری پرواز با هدف تسهیل تردد هوایی مسافران و افزایش دسترسی به مسیر کیش به بندرعباس انجام می‌شود.