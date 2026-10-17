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روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، اعلام کرد: پرواز فوقالعاده شرکت هواپیمایی کارون در مسیر کیش به بندرعباس سهشنبه ۲۸ مهر برقرار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، اعلام کرد: شرکت هواپیمایی کارون روز سهشنبه ۲۸ مهر، پرواز فوقالعادهای را در مسیر رفت و برگشت کیش به بندرعباس برقرار میکند.
بر اساس برنامه اعلامشده، پرواز ساعت ۹:۵۰ از کیش انجام میشود و ساعت ۱۱:۴۵ به کیش بازمیگردد.
برقراری پرواز با هدف تسهیل تردد هوایی مسافران و افزایش دسترسی به مسیر کیش به بندرعباس انجام میشود.