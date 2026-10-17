معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از اختصاص تسهیلات کم‌ بهره تا پنج برابر بودجه دهیاری‌ها به طرح‌های درآمدزا در میانه و ترکمانچای خبر داد.

اختصاص تسهیلات کم بهره به طرح‌های درآمدزا در میانه و ترکمانچای

اختصاص تسهیلات کم بهره به طرح‌های درآمدزا در میانه و ترکمانچای

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علی قربانی در نشستی با شهرداران، اعضای شورای اسلامی شهر، شماری از دهیاران و اعضای شورا‌های اسلامی روستا‌های بزرگ بخش‌های تابعه شهرستان‌های میانه و ترکمانچای گفت:با تصمیمات اتخاذ شده و مکاتبات انجام‌ شده خودروی آتش‌نشانی به همه بخش‌های فاقد این امکانات در شهرستان‌های میانه و ترکمانچای اختصاص می‌یابد.

وی گفت:خودروی مکانیزه حمل زباله به روستا‌های بالای ۳۵۰۰ نفر جمعیت و خودروی سبک حمل زباله به روستا‌های بالای ۸۰۰ نفر جمعیت دارای دهیاری در این دو شهرستان تخصیص می یابد و برای دهیاری‌های منتخب تامین ۱۰۰ درصد اعتبارات پیش‌بینی شده و سایر دهیاری‌ها زیر پوشش طرح مشارکتی سازمان قرار می‌گیرند.

وی از اختصاص تسهیلات کم‌بهره تا پنج برابر بودجه دهیاری‌ها به طرح‌های درآمدزا در میانه و ترکمانچای خبر داد و گفت:در صورت ارائه طرح تا پایان سال پرداخت آن در کمیته ملی وام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تصویب می‌شود.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت:منابع مالی برای خرید سه دستگاه ماشین‌آلات به شهرداری‌های زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و مشارکت تا سقف ۶۰ میلیارد ریال برای نوسازی یا خرید مشارکتی خودروی آتش‌نشانی در شهرداری‌های فاقد این امکانات اختصاص خواهد یافت.

مهدی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان‌های میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مجوز ناحیه‌بندی شهرداری میانه در سال گذشته، تامین نیرو و اعتبارات آن را از موضوعات در انتظار مساعدت دانست و گفت:مکاتبات آن از سوی سازمان انجام می‌شود.

وی بر تامین و تخصیص به‌ موقع اعتبارات و نوسازی ناوگان خدمات‌رسانی حمل زباله و آتش‌نشانی برای شهرداری‌های میانه، ترکمانچای، آقکند، ترک، آچاچی و صومعه‌علیا و دهیاری‌های منتخب و حائز شرایط تاکید کرد.

گفتنی است در ادامه درخواست شهرداری میانه برای تامین منابع مالی از محل اعتبارات ماده ۷ سازمان، با هدف تملک اراضی و بازگشایی کمربندی جنوبی شهر مطرح شد. دهیاران، شهرداران و شورا‌های اسلامی نیز درخواست‌های خود را ارائه کردند.