اختصاص ۲۰ دستگاه آمبولانس به اورژانس لرستان
استاندار لرستان گفت: با حمایت اورژانس کشور، ۲۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس استان افزوده می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛
استاندار لرستان در دیدار با رئیس سازمان اورژانس کشور در خرم آباد، با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای امداد و نجات گفت: با توجه به گستردگی و موقعیت کوهستانی لرستان، تقویت پایگاههای اورژانس و توسعه ی امکانات امدادی برای ارائه ی خدمات سریع به شهروندان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سید سعید شاهرخی بیان کرد: بر اساس امضای تفاهم نامه استانداری لرستان، سازمان اورژانس کشور و دانشگاه علوم پزشکی استان، ۲۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان امداد و نجات استان افزوده می شود .
وی با اشاره به فعالیت سه پایگاه اورژانس هوایی در لرستان افزود: این پایگاهها در حوادث و شرایط بحرانی، بهویژه در مناطق کوهستانی و صعبالعبور، نقش مؤثری در امدادرسانی دارند و باید در کنار سایر پایگاههای امدادی استان تقویت شوند.
استاندار لرستان با اشاره به سومین سفر رئیس سازمان اورژانس کشور به استان گفت: این سفرها با هدف بررسی مسائل و تقویت ظرفیتهای امدادی در سراسر استان انجام میشود.
شاهرخی با بیان اینکه استقرار پایگاههای امدادی در نقاط مختلف استان بر اساس استانداردها پیگیری می شود،افزود: تلاش می شود پایگاههای اورژانس هوایی و زمینی از امکانات و تجهیزات کافی برخوردار باشند تا بتوانند در نخستین لحظات وقوع حوادث، خدمات مورد نیاز را به مردم سراسر استان ارائه دهند.