استاندار لرستان گفت: با حمایت اورژانس کشور، ۲۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس استان افزوده می شود.



سید سعید شاهرخی بیان کرد: بر اساس امضای تفاهم نامه استانداری لرستان، سازمان اورژانس کشور و دانشگاه علوم پزشکی استان، ۲۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان امداد و نجات استان افزوده می شود . به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ استاندار لرستان در دیدار با رئیس سازمان اورژانس کشور در خرم آباد، با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های امداد و نجات گفت: با توجه به گستردگی و موقعیت کوهستانی لرستان، تقویت پایگاه‌های اورژانس و توسعه ی امکانات امدادی برای ارائه ی خدمات سریع به شهروندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.سید سعید شاهرخی بیان کرد: بر اساس امضای تفاهم نامه

وی با اشاره به فعالیت سه پایگاه اورژانس هوایی در لرستان افزود: این پایگاه‌ها در حوادث و شرایط بحرانی، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور، نقش مؤثری در امدادرسانی دارند و باید در کنار سایر پایگاه‌های امدادی استان تقویت شوند.

استاندار لرستان با اشاره به سومین سفر رئیس سازمان اورژانس کشور به استان گفت: این سفرها با هدف بررسی مسائل و تقویت ظرفیت‌های امدادی در سراسر استان انجام می‌شود.



شاهرخی با بیان اینکه استقرار پایگاه‌های امدادی در نقاط مختلف استان بر اساس استاندارد‌ها پیگیری می شود،افزود: تلاش می شود پایگاه‌های اورژانس هوایی و زمینی از امکانات و تجهیزات کافی برخوردار باشند تا بتوانند در نخستین لحظات وقوع حوادث، خدمات مورد نیاز را به مردم سراسر استان ارائه دهند.