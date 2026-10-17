به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم ثبت رکورد ورزشی راه رفتن روی دست در ساحل البرز کلارآباد برگزار شد.

دراین مراسم که با حضور مسئولان ثبت رکورد ورزشی استان، هیئت ورزش‌های همگانی مازندران، شهرستان عباس آباد و خانواده‌ها همراه بود، امیرحسین قربانعلی‌نژاد، ورزشکار توانمند اهل سلمانشهر و دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، موفق شد رکورد ملی راه رفتن روی دست در مسافت ۵۰ متردر ۸۰: ۳۲ ثانیه را به ثبت برساند.

دادگری مسئول کمیته ثبت رکورد ورزشی مازندران گفت: امیرحسین قربانعلی‌نژاد در این مراسم توانست مسافت ۵۰ متر را به‌صورت راه رفتن روی دست طی کند و رکورد پیشین این رشته را ارتقا دهد.

وی افزود:رکورد قبلی پیمودن مسافت ۵۰ متر به‌صورت بالانس روی دست با زمان ۹۰ / ۳۷ ثانیه، در اختیار رضا سعادتمند از شیروان بود.

قربانعلی‌نژاد نیز پس از ثبت این رکورد از ادامه تمرینات خود برای ثبت رکورد جهانی و تلاش برای ورود به کتاب رکورد‌های گینس خبر داد.

این موفقیت ورزشی در حالی رقم خورد که ورزشکار سلمانشهری، هدف‌گذاری برای حضور در عرصه جهانی این رشته را در برنامه‌های آینده خود قرار داده است.

همچنین رکورد سریعترین راه روی دست در مسافت ۵۰ متر در ۹۳/ ۱۶ ثانیه متعلق به مارک کنی از آمریکاست که در۱۹ فوریه ۱۹۹۴ به ثبت رسیده است.