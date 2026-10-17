بیش از یک هزار برنامه فرهنگی و ورزشی در استان فارس همزمان با هفته تربیت‌بدنی برگزار می‌شود و ۲۰ طرح ورزشی هم آماده بهره‌برداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان فارس در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی اظهار کرد: بیش از هزار برنامه فرهنگی و ورزشی با هماهنگی‌های انجام‌شده در سراسر استان برگزار خواهد شد که توسعه ورزش همگانی از محور‌های اصلی آن است و تلاش می‌شود ورزش به بخشی از سبک زندگی خانواده‌ها تبدیل شود.

عبدالمجید دوراندیش افزود: این طرح ها شامل ۱۵ زمین چمن مینی‌فوتبال، ۳ چمن استاندارد و ۲ سالن ورزشی با اعتباری افزون بر ۲۶۰ میلیارد تومان است .

دوراندیش با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی این حوزه افزود: در حال حاضر حدود ۴۵۰ طرح نیمه‌تمام ورزشی در استان وجود دارد و با توجه به محدودیت منابع مالی و افزایش هزینه‌های ساخت، تکمیل این موارد در اولویت قرار دارد و از آغاز طرح‌های جدید پرهیز می‌شود.

وی همچنین به وضعیت مجموعه‌های ورزشی از جمله سالن حجاب، شهرک گلستان و ورزشگاه پارس اشاره و بر لزوم پیگیری رفع مشکلات آنها تأکید کرد.

معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان فارس نیز از رشد پنج‌درصدی ورزشکاران سازمان‌یافته استان خبر داد و گفت تعداد این ورزشکاران به ۱۵۶ هزار نفر رسیده است.

همچنین در شش‌ماهه نخست امسال ، ورزشکاران استان ۴۶۸ نشان کشوری، آسیایی، جهانی و بین‌المللی را کسب کرده اند.